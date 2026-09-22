Tre settimane per alzare i giri del motore. Raffaele Palladino dovrà lavorare duramente durante la sosta per presentare a Lecce, l'11 ottobre, un Bologna diverso, più intenso, più energico.

Il lavoro più impattante sarà dunque sulla condizione atletica, che il tecnico aveva posto sul banco già nella conferenza stampa di presentazione, e il calo nel corso della partita contro il Toro ha confermato la problematica. Così, mentre Chivu e Amorim hanno concesso una settimana di vacanza, Palladino ha ripreso immediatamente a martellare con una doppia seduta ieri e, fino a venerdì, a Casteldebole si lavorerà. I precedenti dicono che Palladino ha sempre avuto un buon impatto da subentrante. A Monza infilò tre vittorie consecutive, di cui una con la Juventus, mentre a Bergamo, dopo l'iniziale sconfitta a Napoli, Palladino ha vinto le successive tre e nelle seguenti 8 partite ha collezionato 6 vittorie. Speriamo sia di buon auspicio.