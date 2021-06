Cor Bo – Soriano & Co. già al lavoro. Mercato: Kolarov no, Benatia forse

Il terzino serbo ha rinnovato con l'Inter, il centrale marocchino chiede troppo di ingaggio. Intanto la Primavera è salva

Restano però aperte le piste in difesa, anche se complicate. Si parte da Mehdi Benatia. Il centrale marocchino è svincolato dopo l'esperienza in Qatar e vorrebbe un biennale da 2 milioni netti a stagione, troppi per il Bologna che intanto oggi abbraccerà Kevin Bonifazi. Il centrale classe '96 arriverà oggi a Casteldebole per le visite mediche e si unirà ai compagni. Ieri ha parlato Riccardo Bigon ai microfoni di Radio1909, dichiarando di come la volontà del Bfc sarà quella di crescere e non di smantellare la squadra, ma se arriveranno offerte importanti verranno considerate. Su Arnautovic non si è sbilanciato il ds rossoblù, definendolo un giocatore di un altro club e che bisognerà aspettare.