Carlino – Skorupski allunga le mani sul rinnovo

Skorupski si conferma statisticamente tra i migliori portieri di Serie A e cerca il rinnovo con il Bologna

Contro il Milan ci sono stati un paio di interventi decisivi del portiere polacco che hanno permesso ai rossoblù di ottenere un risultato utile. Proprio Skorupski si starebbe confermando tra i migliori portieri di Serie A a livello statistico: è sesto per reti inviolate dopo Handanovic, Rui Patricio, Szczesny, Maignan e Ospina, ma tra questi è anche il portiere, assieme a Vicario e Sirigu, con il maggior numero di parate in campionato, ben 101, segno di come ci abbia dovuto mettere del suo per mantenere la porta inviolata per un terzo delle partite giocate. Certo non si dimenticano le incertezze con i piedi o nelle uscite, ma il polacco è in crescita e sta cercando attraverso le prestazioni di ottenere il rinnovo di contratto, in scadenza 2023, dopo aver più volte chiarito la sua volontà di voler rimanere al Bologna.