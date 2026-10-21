Se da un lato c'è la conferma della lesione per Roberto Piccoli, starà fermo per tre settimane, dall'altro c'è la buona notizia del rientro degli acciaccati.

Tommaso Pobega, Nicolò Cambiaghi e Arthur Theate si sono regolarmente allenati in gruppo ieri dopo che sabato erano stati sostituiti per contusioni varie e crampi. Soprattutto il belga rappresenta la colonna della difesa rossoblù. Contro l'Inter, infatti, appena è uscito la retroguardia è andata in difficoltà e Theate è il giocatore più abituato a giocare in un assetto a tre come quello di Palladino. La sua fisicità e la sua sfrontatezza sono fondamentali per gli equilibri difensivi, soprattutto alla luce di numeri disastrosi con 10 gol subiti in sette gare di campionato.