Il Bologna recupera gli acciaccati
VIDEO - Il discorso di Palladino: "Il nostro campionato inizia ora"
Se da un lato c'è la conferma della lesione per Roberto Piccoli, starà fermo per tre settimane, dall'altro c'è la buona notizia del rientro degli acciaccati.
Tommaso Pobega, Nicolò Cambiaghi e Arthur Theate si sono regolarmente allenati in gruppo ieri dopo che sabato erano stati sostituiti per contusioni varie e crampi. Soprattutto il belga rappresenta la colonna della difesa rossoblù. Contro l'Inter, infatti, appena è uscito la retroguardia è andata in difficoltà e Theate è il giocatore più abituato a giocare in un assetto a tre come quello di Palladino. La sua fisicità e la sua sfrontatezza sono fondamentali per gli equilibri difensivi, soprattutto alla luce di numeri disastrosi con 10 gol subiti in sette gare di campionato.
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