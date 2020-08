Cor Bo – Rebus difesa, su Hickey c’è anche il Tottenham

Aaron Hickey diventa un obiettivo sempre più complicato da raggiungere.

Il terzino degli Hearts è corteggiatissimo in tutta Europa: al sondaggio del Bayern Monaco si è aggiunto ora quello del Tottenham, altra big internazionale che farebbe carte false per portarsi a casa il terzino scozzese. Come riporta il Corriere di Bologna, il Bfc ha fatto di tutto per convincere il ragazzo, che solo in rossoblù avrebbe l’occasione di giocarsi un posto da titolare in prima squadra. Ora la situazione resta in stallo, in attesa di comprendere le scelte del ragazzo. L’alternativa è Tripaldelli del Sassuolo.