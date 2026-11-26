Juan Miranda ieri non è rientrato in gruppo e difficilmente sarà della partita domani a Venezia. Rientro rinviato, dunque, e Raffaele Palladino dovrà trovare una soluzione alternativa a sinistra.

Diverse le opzioni in ballo. Il tecnico potrebbe riconfermare i tre tenori, ovvero Cambiaghi, Bernardeschi e Orsolini assieme, ma questa soluzione ha prestato un po' il fianco in fase difensiva e per questioni di equilibrio potrebbe non essere riproposta. L'alternativa numero due è la più semplice, ovvero la titolarità per Alhassane, il vice Miranda, anche se a livello di cross e qualità è inferiore allo spagnolo, ma come corsa e gamba potrebbe servire per fronteggiare Hainaut, uno dei punti di forza dei lagunari. Opzione numero tre, invece, l'avanzamento di Arthur Theate. Il belga ci ha preso gusto a sganciarsi e potrebbe essere utilizzato a tutta fascia con Heggem braccetto di sinistra.