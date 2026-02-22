Cor Bo – Ora sfatare il tabù Dall’Ara: il Bologna viaggia solo in trasferta

Il Bologna ormai si esprime meglio in trasferta con un trend consolidato e accentuato, scrive il Corriere di Bologna, infatti tutte le ultime cinque vittorie sono arrivate tutte con la valigia in mano, per n totale di nove partite vinte lontano da casa su diciotto disputate, mentre in casa solo sei su diciotto, appena il 33%. Meglio tra l’altro in Europa, dove il Bologna ha collezionato quattro vittorie consecutive in trasferta dopo l’iniziale sconfitta contro l’Aston Villa, con le ultime due senza subire gol e non accadeva dal 1998.