L’ultima vittoria in campionato risale al 9 novembre con il Napoli, l’ultima vittoria in totale al 4 dicembre in Coppa Italia contro il Parma: è tabù Dall’Ara.
Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale
tuttobolognaweb news Cor Bo – Ora sfatare il tabù Dall’Ara: il Bologna viaggia solo in trasferta
news
Cor Bo – Ora sfatare il tabù Dall’Ara: il Bologna viaggia solo in trasferta
Un Bologna da trasferta ora deve conquistare tre punti in casa
Il Bologna ormai si esprime meglio in trasferta con un trend consolidato e accentuato, scrive il Corriere di Bologna, infatti tutte le ultime cinque vittorie sono arrivate tutte con la valigia in mano, per n totale di nove partite vinte lontano da casa su diciotto disputate, mentre in casa solo sei su diciotto, appena il 33%. Meglio tra l’altro in Europa, dove il Bologna ha collezionato quattro vittorie consecutive in trasferta dopo l’iniziale sconfitta contro l’Aston Villa, con le ultime due senza subire gol e non accadeva dal 1998.
© RIPRODUZIONE RISERVATA