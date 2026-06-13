Cor Bo – Oosterwolde per la difesa. In attacco qualcuno tra Castro, Rowe e Cambiaghi sarà…

In porta si ragiona, soprattutto su Ravaglia, stagione difficile, e Pessina, che andrà a giocare, così il nome di Wladimiro Falcone resta buono per affiancare Skorupski. In difesa piace Jayden Oosterwolde come sostituto di Jhon Lucumi, quasi certo partente, assieme a Diogo Leite e Fedde Leysen. A centrocampo ci sarà da raccogliere una eredità pesante, ovvero quella di Remo Freuler che dovrebbe uscire a parametro zero, e potrebbe toccare a Lewis Ferguson diventare perno davanti alla diesa, ma un innesto ci sarà a prescindere e piacciono Peer Koopmeiners e Orel Mangala. In avanti, invece, per il Corriere di Bologna qualcuno tra Castro, Rowe e Cambiaghi partirà. Non tutti e tre, ma bisognerà scegliere bene chi.