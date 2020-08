Cor Bo – Oggi la risposta di Hickey

Il futuro di Aaron Hickey potrebbe decidersi oggi.

Secondo quanto riporta il Corriere di Bologna, il difensore scozzese degli Hearts potrebbe dare la sua risposta definitiva al Bologna quest’oggi. E’ trascorsa una settimana dalla sua visita al centro d’allenamento del Bayern Monaco e, dunque, il ragazzo dovrà prendere una decisione. Intanto Daniel Stendel, suo ex allenatore, lo ha elogiato in un’intervista: “E’ un terzino infaticabile, mi ricorda Lahm. Ma non credo sia ancora pronto per un club come il Bayern, dovrebbe comunque andare a giocare in prestito”. Un assist, involontario, per il Bfc.