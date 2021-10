Cor Bo – Mihajlovic e la Lazio sempre nel destino

La sliding doors di Sinisa Mihajlovic

Dal pensatoio estivo, soprattutto con vista biancoceleste, a bivio permanenza sulla panca del Bologna. Senza dimenticare il passato, con sei anni da giocatore dal 1998 al 2004 con uno Scudetto vinto, due Coppe Italia, tre Supercoppe Italiane, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa Europea. Questa epopea ha portato i tifosi laziali ad amare Sinisa, con tanto di pellegrinaggio a San Luca nell'ottobre 2019 in piena leucemia. In estate l'addio di Simone Inzaghi sembrava spalancare le porte a Miha, ma si dice che la presenza del diesse Tare rappresentasse un ostacolo così Lotito è andato dritto su Sarri e il serbo è rimasto. Ora Mihajlovic si gioca la panchina contro la Lazio e sullo sfondo c'è un ex Roma: Claudio Ranieri.