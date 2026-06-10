Cor Bo – Mercato Bologna: mirino su James Wilson

Classe 2007, cresciuto nell'Hearts of Midlothian, l'attaccante si è già messo in mostra segnando in Conference League e collezionando due presenze con la nazionale maggiore scozzese. Preso in prestito dal Tottenham, che nell'ultima stagione lo ha impiegato poco, se non nella formazione Under 21, Wilson è ora un obiettivo concreto per l'attacco del Bologna, pronto a scommettere sul suo talento.