Il Bologna guarda ancora alla Scozia per rinforzare la squadra. Dopo i successi passati con Hickey e Ferguson, nel mercato estivo il club rossoblù potrebbe accogliere il giovane centravanti James Wilson.
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Cor Bo – Mercato Bologna: mirino su James Wilson
Il Bologna guarda ancora in Scozia. Questa volta l'obiettivo è un ragazzo classe 2007
Classe 2007, cresciuto nell'Hearts of Midlothian, l'attaccante si è già messo in mostra segnando in Conference League e collezionando due presenze con la nazionale maggiore scozzese. Preso in prestito dal Tottenham, che nell'ultima stagione lo ha impiegato poco, se non nella formazione Under 21, Wilson è ora un obiettivo concreto per l'attacco del Bologna, pronto a scommettere sul suo talento.
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