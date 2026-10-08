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L'esonero di Tedesco

Un inizio difficile per il Bologna, tra risultati deficitari e pure l'esonero dell'allenatore. Così l'ex rossoblù Thomas Locatelli al Cor Bo: “Non mi aspettavo l’esonero così rapido di Tedesco. E’ una scelta che non fa parte del dna di questo club, ma i tempi cambiano per tutti. Adesso Palladino avrà parecchio lavoro da fare perché la città merita palcoscenici importanti. I tecnici nuovi mi piacciono, portano idee, ma adesso serve soprattutto che la squadra lo segua. Penso che Palladino abbia una esperienza tale da poter fare un buon lavoro”.

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