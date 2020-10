Cor Bo – Le magie di Dominguez con Messi, ora deve conquistare anche Mihajlovic

Dopo il Corriere dello Sport Stadio, anche il Corriere di Bologna si sofferma su Nicolas Dominguez.

L’argentino è stato grande protagonista della doppia sfida di qualificazione mondiale, soprattutto nella seconda in Bolivia a La Paz in cui è entrato nella ripresa sull’uno a uno e ha contribuito, assieme a Messi, a recuperare il pallone che ha poi portato al due a uno di Correa. Per il Corriere di Bologna, le difficoltà di Dominguez in rossoblù rispetto a quello che accade in patria è anche di ordine tattico. In nazionale Dominguez gioca in un centrocampo a tre con spiccate doti offensive e con grande concorrenza, mentre a Bologna vige il 4-2-3-1 e lui gioca nella mediana a due: probabilmente il ruolo di mezzala gli si addice di più rispetto a quello di mediano centrale.