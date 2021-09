Cor Bo – La palla va a Mihajlovic: un gruppo potenziato non può fallire ancora

L'analisi del Corriere di Bologna

Per il quotidiano, in un pezzo a firma Daniele Labanti, la rosa può assorbire la partenza del giapponese che non deve essere vista come uno scandalo: il Bologna non ha una dimensione europea, l'avrebbe forse avuta tenendo il giapponese, e un saldo di mercato a meno 6 milioni, avendo migliorato l'attacco, può essere visto con fiducia e meno rassegnazione. In Serie A sono partiti tanti giocatori importanti e tante squadre hanno cambiato allenatore, qui si inserisce il vantaggio del Bologna che ha lo stesso tecnico e ha ceduto una sola pedina, ma con un arrivo davanti che ha cambiato la geografia offensiva. L'esigenza per il tecnico sarà trovare equilibrio tra l'avventatezza offensiva e la fase difensiva, con l'obiettivo di esaltare le qualità di Arnautovic e Barrow, costato 15. Non si può rispondere, conclude il Cor Bo, alla domanda se il Bologna è più forte o no, ma l'anno scorso il decimo posto era fissato a 45 punti e se la squadra non li raggiungerà si potrà dire che avranno fallito tutti.