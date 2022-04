Cor Bo – La Fortitudo si gioca tutto in casa con Napoli

In caso di sconfitta è retrocessione matematica

Il prossimo impegno di domenica sera contro Napoli, in un Paladozza che va verso il sold out, sarà la partita della verità: in campo due squadre piene di problemi e in un momento poco esaltante. Con due vittorie su due per la Effe è salvezza matematica, ma in teoria la squadra di coach Martino potrebbe salvarsi anche vincendo solo la prossima partita sperando poi in una sconfitta di Napoli all’ultima giornata con Pesaro. Questa partita non evoca bei ricordi ai tifosi fortitudini visto che il 26 aprile 1987 proprio una sconfitta contro Napoli all’ultima giornata costò alla Fortitudo un’amara retrocessione: a 35 anni di distanza potrebbe essere l’ora della rivincita.