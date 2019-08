Il buco a centrocampo in attesa di un colpo

Da un mercato da capogiro a luglio, ad un immobilismo inaspettato in questo agosto. Il Bologna non mette a segno un colpo dal 24 luglio, data dell’annuncio di Skov Olsen. Nel frattempo i rossoblu hanno perso Erick Pulgar, che lascia in dote un vuoto enorme da colmare nel centrocampo degli emiliani.

Ora sta agli uomini di mercato dei felsinei, in particolare a Walter Sabatini, a porre rimedio a questa difficile situazione. Il pubblico del Dall’Ara crede molto in lui e si aspetta un colpo alla Sabatini, un acquisto che riaccenda l’entusiasmo della piazza. Per questo si spera vengano riallacciati i discorsi per Dominguez o che si porti a termine la trattativa per Hendrix, evitando profili poco convincenti, come ad esempio quello di Prcic.