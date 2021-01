Cor Bo – Il borsino della punta: Arnautovic supera Swiderski

Bologna con la testa al campo e al mercato: domani infatti sarà tempo di giocare, allo Stadium contro la Juventus, in attesa ancora di sbloccare la situazione centravanti.

Il nome caldo in queste ore è quello di Marko Arnautovic, attaccante austriaco 31enne che è stato proposto ai rossoblù. Trattativa parallela a quella per portare Karol Swiderski sotto le Due Torri, sul quale ci sono anche Parma e Trabzonspor. Arnautovic al momento pare una trattativa molto complessa, in quanto l’ingaggio dell’ex West Ham è fuori portata, ma la possibilità di prenderle a costo zero aumenta qualche speranza a Casteldebole. Ogni discorso legato al mercato comunque ripartirà lunedì, vista l’impegno in campionato.

Fonte-Cor Bo