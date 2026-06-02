Dopo l'incontro con Tedesco, in programma tra giovedì e venerdì il Bologna inizierà a concentrarsi sul mercato estivo.
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Cor Bo – Il Bologna e il viavai estivo sugli esterni
Iniziano ad aprirsi i primi scenari di mercato dell'era Tedesco. Questa l'analisi del Cor Bo.
A Casteldebole un ruolo chiave lo avranno le uscite, gli interessamenti per gli esterni rossoblù non son pochi. Rowe è il più corteggiato, le grandi di Premier iniziano a muovere i primi passi, Nicolò Cambiaghi, invece, piace al Como che ha bisogno di italiani da inserire nelle liste UEFA. Mentre, per Dominguez, è arrivato da poco l'approccio del Trabzonspor. Tuttavia, ogni discorso sarà rimandato a dopo il summit con Tedesco.
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