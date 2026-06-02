Cor Bo – Il Bologna e il viavai estivo sugli esterni

A Casteldebole un ruolo chiave lo avranno le uscite, gli interessamenti per gli esterni rossoblù non son pochi. Rowe è il più corteggiato, le grandi di Premier iniziano a muovere i primi passi, Nicolò Cambiaghi, invece, piace al Como che ha bisogno di italiani da inserire nelle liste UEFA. Mentre, per Dominguez, è arrivato da poco l'approccio del Trabzonspor. Tuttavia, ogni discorso sarà rimandato a dopo il summit con Tedesco.