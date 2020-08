Cor Bo – Hickey, si attende il “sì” del giocatore

Continua a non arrivare la risposta attesa dal Bologna da Aaron Hickey, terzino sinistro classe 2022 che i rossoblù vorrebbero assoldare come vice Dijks. La dirigenza felsinea ha già l’accordo con l’Heart of Midlothian, si parla di un prestito con obbligo di riscatto a 2 milioni di euro, e attende ora che sia il giocatore a dare il suo assenso definitivo per formalizzare l’accordo.

Secondo quanto riportato dal Corriere di Bologna si allontana la pista Bayern Monaco per Hickey, come confermato dal suo ex allenatore Daniel Stendel: “È un giocatore che mi ricorda Philipp Lahm, non è solo infaticabile sulla fascia ma dotato anche di creatività. Lo ritengo un talento straordinario: ha facilità di corsa, determinazione e capacità di lettura del gioco. Non sono sicuro che sia già pronto per il Bayern. Magari lo manderei inizialmente in prestito”. Ovviamente il calciatore è tentato dall’idea di approdare in un squadra che solo ieri sera ha segnato 8 gol al Barcellona, me è altrettanto consapevole che probabilmente il campo lo vedrebbe con il binocolo. Ecco perchè valuta altre piste, proprio come quella del Bologna, che gli darebbero la possibilità di giocare di più e mettersi in mostra.