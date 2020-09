Cor Bo – Hickey atteso oggi in città

Ci siamo, la trattativa che porterà Aaron Hickey a vestire la maglia del Bologna sta per giungere agli sgoccioli. Il Corriere di Bologna in edicola questa mattina sottolinea come sia atteso per oggi l’arrivo del calciatore in città, con tanto di visite mediche già programmate.

Ulteriori indizi sul suo arrivo sono giunti direttamente dai suoi profili social ufficiali, dove il terzino sinistro aveva scritto: “Dopo quattro anni meravigliosi voglio ringraziare tutti per il supporto e augurare il meglio agli Hearts per il futuro”, salvo poi cancellare improvvisamente il post. Poco cambia, non dovrebbero esserci problemi per un suo approdo sotto le Due Torri, dove a partire dalla prossima stagione sarà il rincalzo di Dijks. Per Hickey il Bologna spenderà una cifra che si aggira attorno ai 2 milioni di euro.