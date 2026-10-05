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IL PROGETTO DI CUCINELLA E IL SUO USO

Sull'idea proposta dall'architetto Mario Cucinella si è espresso così lo speaker radiofonico, e noto tifoso rossoblù Chicco Giuliani: "Mi piace molto. Il Dall'Ara ha un valore inestimabile e deve restare vivo. Anche per rispetto di un quartiere vitale e pieno di attività. Partirei coinvolgendo le tante società sportive della città nella cittadella immaginata da Cucinella. E realizzerei un museo della storia del Bologna. Però non dimenticherei la vocazione musicale, magari per eventi con numeri contenuti. Ai promotori potresti offrire uno stadio nuovo, i palasport, il teatro e il Dall'Ara".

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