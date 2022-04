Cor Bo – Fortitudo, la squadra non si allena

Stipendi in ritardo, i giocatori scioperano

La partita di domani sera a Pesaro sarà pressoché decisiva per il destino della Effe. Il morale non è dei migliori visto che la squadra ieri ha deciso di scioperare e non allenarsi a causa del ritardo nel pagamento degli stipendi. I giocatori si sono visti costretti a compiere un gesto forte per inviare un segnale alla società: vedremo se oggi torneranno sui loro passi e scenderanno regolarmente in campo per l’allenamento. Sicuramente coach Martino avrà il non facile compito di tenere alta la concentrazione dei giocatori per questo finale di campionato che delineerà le sorti future della Fortitudo.