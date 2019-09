Cor Bo – Fattore Orsolini

L’edizione odierna del Corriere di Bologna si è soffermata su Riccardo Orsolini. E’ lui l’acquisto più costoso dell’era Saputo, 15 milioni di euro, e con la Spal è stato decisamente il migliore in campo pur non avendo segnato. Per il Cor Bo è ‘Fattore Orsolini. Il ragazzo è già stato decisivo e con la Spal è arrivato il record di tiri. Ora sogna l’azzurro’.

In taglio basso una intervista a Daniele Arrigoni, ex allenatore rossoblù: “Il salto di qualità è arrivato – ha affermato – Per il Bologna nulla è impossibile. Orsolini? Deve vincere alcuni match da solo’.