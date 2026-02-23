Cor Bo – Esame di maturità: cancellare la crisi partita dopo il Friuli

Da Udine al Dall'Ara. Da novembre a febbraio per chiudere la crisi che ha portato il Bologna a perdere il treno europeo. Il Corriere di Bologna titola 'Esame di maturità' in vista di Bologna-Udinese di stasera.
Esame di maturità: cancellare la crisi partita dopo il Friuli
Dall'Udinese all'Udinese per scacciare la crisi
C'è da espugnare il Dall'Ara, che non vede una vittoria in campionato da 105 giorni quando i rossoblù sconfissero il Napoli di Antonio Conte: chiudere il cerchio, scrivere il quotidiano, per cancellare la crisi nata dopo il successo per 0-3 in Friuli. Una vittoria stasera riporterebbe i rossoblù in ottava piazza, posto utile per evitare un turno di Coppa Italia ma non per accedere in Europa a meno che il ranking non venga raddrizzato dalle italiane nelle coppe. Dopo la gara di andata il Bologna fu capolista per alcune ore, poi la lunga crisi invernale, ma ora, sempre contro i friulani, Italiano può portare ala guarigione del suo Bologna reduce da due vittorie consecutive.
