Cor Bo – E’ iniziata l’era Arnautovic

Primo allenamento per l'austriaco, mentre sul mercato l'addio a Tomiyasu sbloccherà l'arrivo di Theate

Una liberazione, vista la durata e la difficoltà della trattativa per portare l'austriaco sotto le Due Torri, che stamattina sarà presentato in diretta Facebook. Marko è sceso in campo alle 17, ha ascoltato il primo discorso settimanale di Sinisa Mihajlovic e poi, dopo il minuto di silenzio per ricordare le vittime della strage del 2 agosto nella stazione di Bologna, ha iniziato a lavorare. L'attesa è di vederlo debuttare in campo e, se non si riuscisse giovedì in Francia con il Liverpool in amichevole, sicuramente il suo esordio sarà domenica contro il Pordenone. Capitolo mercato: il nodo è il futuro di Takehiro Tomiyasu. Il difensore nei prossimi giorni dovrà prendere una decisione definitiva, con Tottenham e Atalanta in continuo pressing sul giapponese. Completata la sua partenza, il Bfc affonderà il colpo per Arthur Theate, mentre in mediana piace Matteo Ricci dello Spezia.