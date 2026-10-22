Un ballottaggio tra le riserve quello che dovrà sciogliere Raffaele Palladino in vista della trasferta di Cagliari in programma sabato.

Infatti, con l'assenza di Roberto Piccoli, fermo per tre settimane per lesione muscolare, il neo tecnico del Bologna dovrà scegliere tra Artem Dovbyk e Jay Enem. Nessuno ha ma giocato da titolare in questa stagione. Il primo ha giocato in totale 98 minuti, il secondo 96 spalmati su tre match, ma a Lecce ha siglato il gol vittoria. Chi giocherà dei due. La terza opzione, sottolinea il Corriere di Bologna, sarebbe il jolly Jens Odgaard, tornato a disposizione dopo l'infortunio muscolare. Oltre a Piccoli saranno assenti Orsolini e Holm, infortunati da tempo.