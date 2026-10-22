Un primo passo pubblico per discutere e confrontarsi tutti assieme. E' stata indetta per sabato 31 ottobre una assemblea pubblica sul nuovo stadio in Fiera e sul futuro dello stadio Dall'Ara.

L'assemblea è aperta a tutti e sul sito del Comune di Bologna c'è la possibilità di iscriversi fino a esaurimento posti. L'appuntamento è alle ore 9.30 al cinema Bellinzona (in via Bellinzona), poche ore prima del fischio di inizio di Bologna-Monza, fissato per le 15 al Dall'Ara. Si parlerà ovviamente dello stadio nuovo in Fiera, per un confronto pubblico sul progetto e sul piano urbanistico, ma anche dello stadio Dall'Ara, a cui andrà trovata una nuova destinazione d'uso se il Bologna, appunto, dovesse trasferirsi in Fiera. Sarà presente anche il sindaco di Bologna Matteo Lepore. Come noto, il nuovo impianto, polifunzionale, sarà adatto non solo per partite di calcio ma per fiere, concerti ed eventi e dovrebbe costare circa 300 milioni di euro, di cui una trentina di finanziamenti pubblici. I partner principali sono Bologna Fiere e Joey Saputo.