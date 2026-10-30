Il Bologna ha ritrovato fiducia e risultati grazie alle tre vittorie consecutive in trasferta ottenute con Raffaele Palladino contro Lecce, Cagliari e Milan. Successi diversi, arrivati attraverso la qualità tecnica, la pazienza e la capacità di reagire alle difficoltà, che hanno allontanato i rossoblù dalle preoccupazioni di inizio stagione e rafforzato la convinzione del gruppo.

Ora l’obiettivo è tornare a vincere al Dall’Ara, dove il successo manca dal 2-0 contro il Lecce del 12 aprile: contro il Monza saranno trascorsi 202 giorni. Per la sfida di domani alle 15, Palladino ritrova anche Riccardo Orsolini, rientrato in gruppo in anticipo rispetto alle previsioni. Nel 2026 il Bologna ha conquistato soltanto due vittorie casalinghe in campionato e vuole sfruttare il momento positivo per invertire la tendenza.

Dopo il successo di San Siro, Palladino ha invitato i giocatori a festeggiare, richiamandoli però subito alla concentrazione per il Monza. L’allenatore ha sottolineato la necessità di restare umili e determinati, senza lasciarsi appagare dalla vittoria contro il Milan. Pragmatismo e spirito di sacrificio dovranno accompagnare i rossoblù anche davanti al proprio pubblico.