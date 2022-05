Cor Bo – Dopo i festeggiamenti la Virtus già pensa all’Eurolega

Le mosse di mercato per rinforzare la squadra

Nella testa di tutti però dopo la conquista dell’Eurocup c’è l’Eurolega che la Virtus non vuole assolutamente affrontare da comparsa. “Vogliamo fare una squadra sempre più forte e competitiva per stare a quei livelli” ha dichiarato il presidente Zanetti nel dopogara. I primi passi sono già stati mossi: si va verso un rinnovo biennale per Shengelia. Per l’anno prossimo hanno ancora il contratto: Teodosic, Pajola, Hackett, Belinelli, Cordinier, Weems, Mannion, Abass, Hervey, Jaiteh e Ruzzier che formano il nucleo al quale aggiungere rinforzi per rendere la squadra ancora più competitiva. Il reparto da puntellare maggiormente è quello dei lunghi dove già circolano i nomi di Milutinov e Vesely ma si parla anche di John Brown, ora a Brescia, come ala forte. In vista della prossima stagione la Virtus avrà bisogno di un roster extra-large per affrontare 30 partite di campionato e 34 di Eurolega.