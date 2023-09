Cor Bo – Con Motta progetto consolidato

Inizio cauto per il mister, che nelle prime partite non trovò risultati con un solo punto in quattro gare, ma poi il suo Bologna è decollato con una proposta di gioco fluida, concorrenza interna e lavoro al 100% ogni giorno. Non ha derogato Motta dalle sue idee e il suo primo anno rossoblù è stato chiuso con 54 punti, di cui 48 suoi in 32 partite. Sliding Doors con La Spezia per Motta, dove rescisse un contratto di due anni e alla fine, proprio dopo un pari in Liguria, il Bologna decise di affidargli la panchina al posto di Siniša Mihajlović. In un anno si è visto tutto Thiago, magari più aspro con qualche giornalista, con pochi titoli dalle conferenze stampa, ma tanto lavoro sul campo e tanto rendimento in termini di punti. Pungente in alcune circostanze, qualche frecciatina qua e là, molto ambizioso sul mercato con le continue richieste di rinforzi, Motta ha consolidato il percorso del Bologna e un progetto che potrebbe vederlo al timone per altri due anni se in autunno dovesse arrivare la firma sul rinnovo di contratto. Un anno di Motta, ma potrebbero diventare molti di più.