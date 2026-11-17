Anche per il Corriere di Bologna è 'sospiro di sollievo' per quanto riguarda lo stop di Niccolò Cambiaghi. Gli esami hanno escluso problemi seri alla caviglia e le chance di un rientro già domenica sono alte.

Nessun danno articolare alla caviglia di Cambiaghi dopo gli esami svolti nei giorni scorsi, il programma ora prevede qualche giorno di lavoro differenziato e poi una nuova valutazione. Resta dunque un po' di dolore, ma non ci sono infortuni gravi e l'attaccante, essendoci ancora cinque giorni alla partita, avrà modo di recuperare. Sarà poi il tecnico Raffaele Palladino ha scegliere il da farsi, se cioè schierarlo o se affidarsi a Mbangula, titolare ieri in Italia-Belgio Under 21 sotto gli occhi del direttore tecnico Giovanni Sartori.