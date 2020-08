Sfoltire la rosa resta l’obiettivo principale di Sabatini e soci. Sia per alleggerire il monte ingaggi e soprattutto il numero di elementi a disposizione di Mihajlovic, sia perchè le cessioni sono fondamentali in un processo di autofinanziamento. L’idea di Saputo è infatti quella di utilizzare il denaro ricavato dalle cessioni per rinforzare la rosa con acquisti mirati.

