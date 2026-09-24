Due punti in cinque partite disegnano la peggior partenza da quando Joey Saputo è a Bologna. Negli ultimi quindici anni però, c'è stato qualcuno che ha fatto peggio: la squadra allenata da Bisoli. Ma quella era un'altra società.

Guaraldi, infatti, era da poco subentrato dopo il salvataggio della stagione precedente a opera di Zanetti e soci, con prospettive poco lungimiranti. L'avvio fu choc con un solo punto in cinque giornate e l'esonero immediato. Quello, però, era un altro Bologna. Il valore complessivo dell'organico era di 64 milioni e il club faceva ricavi per circa 40 milioni. Le cose sono cambiate, oggi il Bologna ha un valore di oltre 200 milioni e il termine di paragone non sussiste. Quel Bologna era da lotta salvezza, anche se a fine anno arrivò nono, mentre questo, con Saputo in sella, viene da due anni nelle coppe e una Coppa Italia vinta. Anche per questo il risultato attuale non è accettabile.