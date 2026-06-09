Cor Bo – Barcellona su Lucumi

Tra le tante situazioni da valutare in questa estate di mercato c'è sicuramente quella relativa a Jhon Lucumi . Il difensore colombiano ha il contratto in scadenza nel 2027 e la sua volontà è quella di aprirsi a una nuova avventura.

Secondo il Corriere di Bologna, sul centrale mancino si sarebbe mosso anche il Barcellona, e ora la palla passa al Bologna per la valutazione, circa 20 milioni di euro, e una probabile cessione per evitare un parametro zero il prossimo anno. Per quanto riguarda Santi Castro, invece, ci sarebbe un interessamento del Nottingham Forest in Premier League e in caso di partenza al Bologna piacerebbe molto Robinio Vaz, centravanti diciannovenne della Roma.