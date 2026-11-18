Raffaele Palladino sta riabbracciando i nazionali. Ieri sono rientrati Theate e Pessina, oggi è previsto il ritorno di Ferguson e Mbangula, mentre domani toccherà a Heggem, Helland, Dovbyk, Libra e Alhassane.

Il nigerino, presumibilmente, sarà quello più stanco dai lunghi viaggi in Africa, doppia sfida al Marocco, ma l'assenza di Juan Miranda dovrebbe consentirgli di avere una maglia da titolare domenica contro l'Udinese. Sarà dunque Alhassane a dover fluidificare in fascia sinistra. Domani, invece, sarà anche rivalutato Niccolò Cambiaghi dallo staff medico. Se la caviglia dovesse stare bene, l'esterno potrebbe rientrare domenica tra i convocati, magari inizialmente dalla panchina.