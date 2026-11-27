Dopo l'1-1 con l'Udinese Palladino chiede al Bologna di tornare squadra a Venezia. In attacco Piccoli insidia Odgaard
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
Stasera alle 20.45 il Bologna gioca al Penzo contro il Venezia, ultimo in classifica insieme all'Udinese. Palladino vuole riscattare soprattutto la prestazione dell'1-1 con i friulani: "Abbiamo analizzato la gara con la squadra, soprattutto in un primo tempo in cui siamo stati sfilacciati e disconnessi, cosa che non era mai successa". Per Venezia si aspetta una partita simile e chiede una risposta precisa: "Mi aspetto che torneremo a difendere e ad attaccare da squadra, noi dovremo rispondere con intensità, applicazione, fame e sacrificio".
Finora l'allenatore ha usato 14-15 giocatori, ma le rotazioni potrebbero allargarsi: "Ora però sto vedendo competizione maggiore e sana in allenamento Vedo passi in avanti, tra gli altri, da Vitik, Mbangula, Libra, Orsolini e Heggem. Stavolta la formazione è un bel rebus, ho l'imbarazzo della scelta". I dubbi riguardano la fascia sinistra, con Miranda ancora fermo ("non volevamo rischiare") e Alhassane in ballottaggio con la soluzione più offensiva provata contro l'Udinese, e l'attacco, dove Piccoli, "che sta crescendo", insidia Odgaard. I centravanti hanno segnato solo tre gol in tutto, ma Palladino è fiducioso: "Stiamo producendo tanto e sono convinto che le nostre prime punte presto arriveranno a fare gol".
Palladino conosce bene Nicola, che lo ha allenato al Crotone nel 2016-17: "Ho un bel ricordo di Nicola e del suo staff e siamo amici". Ha ricordato che il Venezia ha battuto Napoli e Udinese e ha messo in difficoltà l'Inter: "Sappiamo che sarà una gara difficile". Ha anche raccontato la cena con il presidente Saputo e la dirigenza, in cui si è parlato di mercato: "Abbiamo parlato e buttato giù alcune idee per gennaio, c'è condivisione e vogliamo costruire un Bologna sempre più competitivo ma la concentrazione ora è solo sul presente".
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