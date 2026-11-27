Stasera alle 20.45 il Bologna gioca al Penzo contro il Venezia, ultimo in classifica insieme all'Udinese. Palladino vuole riscattare soprattutto la prestazione dell'1-1 con i friulani: "Abbiamo analizzato la gara con la squadra, soprattutto in un primo tempo in cui siamo stati sfilacciati e disconnessi, cosa che non era mai successa". Per Venezia si aspetta una partita simile e chiede una risposta precisa: "Mi aspetto che torneremo a difendere e ad attaccare da squadra, noi dovremo rispondere con intensità, applicazione, fame e sacrificio".

Finora l'allenatore ha usato 14-15 giocatori, ma le rotazioni potrebbero allargarsi: "Ora però sto vedendo competizione maggiore e sana in allenamento Vedo passi in avanti, tra gli altri, da Vitik, Mbangula, Libra, Orsolini e Heggem. Stavolta la formazione è un bel rebus, ho l'imbarazzo della scelta". I dubbi riguardano la fascia sinistra, con Miranda ancora fermo ("non volevamo rischiare") e Alhassane in ballottaggio con la soluzione più offensiva provata contro l'Udinese, e l'attacco, dove Piccoli, "che sta crescendo", insidia Odgaard. I centravanti hanno segnato solo tre gol in tutto, ma Palladino è fiducioso: "Stiamo producendo tanto e sono convinto che le nostre prime punte presto arriveranno a fare gol".

Palladino conosce bene Nicola, che lo ha allenato al Crotone nel 2016-17: "Ho un bel ricordo di Nicola e del suo staff e siamo amici". Ha ricordato che il Venezia ha battuto Napoli e Udinese e ha messo in difficoltà l'Inter: "Sappiamo che sarà una gara difficile". Ha anche raccontato la cena con il presidente Saputo e la dirigenza, in cui si è parlato di mercato: "Abbiamo parlato e buttato giù alcune idee per gennaio, c'è condivisione e vogliamo costruire un Bologna sempre più competitivo ma la concentrazione ora è solo sul presente".