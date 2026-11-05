Se la risalita di Palladino è arrivata con un calendario difficile, tante trasferte e in più due big come Inter e Milan, a novembre l'agenda propone una discesa che il Bologna dovrà provare a sfruttare.

Il momento è adesso, sottolinea Alessandro Mossini sul Corriere di Bologna. Il calendario può far decollare i rossoblù che a novembre incontreranno soprattutto le pericolanti. Si parte sabato al Tardini contro il Parma, reduce dall'insperato colpo esterno a Bergamo, mentre dopo la sosta ci saranno le sfide all'Udinese, il 22 novembre al Dall'Ara, e al Venezia, il 27 in Laguna. Dopo un tour de force ci saranno solo tre gare in un mese e sono quelle che potrebbero lanciare il Bologna sul treno Europa. Approfittarne ora per mettere fieno in cascina in vista di un dicembre con Roma, Como, Fiorentina e Juve, oltre al match di Coppa Italia contro il Palermo che sta dominando la B.