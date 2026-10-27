Si torna a giocare a metà settimana, come in coppa. Il turno infrasettimanale di San Siro ripropone al Bologna le tre partite in sette giorni, sensazioni che potrebbero non tornare presto, sottolinea il Corriere di Bologna.

Dopo due stagioni nelle coppe, per i rossoblù è rimasto solo il palcoscenico nazionale, ma il mercoledì a Milano può risvegliare i vecchi istinti della squadra. Il Bologna cerca il primo colpo importante dell'annata dopo essere stato sconfitto da Lazio, Atalanta, Napoli e Inter, ma di fronte ci sarà un Milan ancora imbattuto in Serie A. Inoltre, a San Siro è stato sconfitto solo dal Benfica all'esordio in Europa League. Servirà una prova gagliarda al Bologna, come quella del marzo scorso a Roma negli ottavi di finale di Europa League. Proprio in salsa giallorossa, stasera potrebbe toccare ad Artem Dovbyk giocare dal primo minuto in attacco. Per lui sarebbe la prima volta con la maglia del Bologna.