È già arrivata la prima sorpresa della stagione in Coppa Italia. La Lazio, finalista dell'ultima edizione, è stata eliminata in casa dal Mantova. All'Olimpico termina 0-2
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Lazio eliminata
L'inizio degli uomini di Gattuso era stato buono. Tre occasioni e un palo di Dele-Bashiru nei primi tre minuti; poi è venuto fuori il Mantova.
La nona forza dell'ultima Serie B ha preso coraggio dopo circa un quarto d'ora, iniziando ad assaltare la porta di Mandas. I migliaia di tifosi al seguito sono stati il 12 uomo in campo. I gol di Ruocco e Cajazzo hanno fatto il resto.
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