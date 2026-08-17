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Lazio eliminata

L'inizio degli uomini di Gattuso era stato buono. Tre occasioni e un palo di Dele-Bashiru nei primi tre minuti; poi è venuto fuori il Mantova.

La nona forza dell'ultima Serie B ha preso coraggio dopo circa un quarto d'ora, iniziando ad assaltare la porta di Mandas. I migliaia di tifosi al seguito sono stati il 12 uomo in campo. I gol di Ruocco e Cajazzo hanno fatto il resto.

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