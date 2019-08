Continuano i contatti con il Villarreal per Caseres

Dominguez o Hendrix? La risposta potrebbe essere nessuno dei due. O meglio, anche qualcun altro oltre a loro due. Perché nelle ultime ore sarebbero stati intensificati ci contatti con il Villarreal per Santiago Caseres.

Lo rivela Tuttosport: il centrocampista argentino sarebbe oggetto di desiderio dei rossoblù, che stanno insistendo per averlo già entro questa settimana. I primi contatti sarebbero stati avviati sabato in occasione dell’amichevole contro gli spagnoli, che lascerebbero partire il classe 1997 solamente in prestito.