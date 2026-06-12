Concentrazione, coraggio e intensità, il karma di Tedesco. Contento di aver scelto Bologna

Ieri mattina, presso la sala Selenella adiacente allo stadio Dall’Ara, è andata di scena la conferenza stampa di presentazione del nuovo mister Domenico Tedesco, sbarcato a Bologna martedì mattina. Davanti alla stampa, incalzato dai giornalisti, ha risposto alle domande, con un italiano piuttosto corretto e senza tradire uno slang tipicamente oltralpe. 'Dopo aver allenato il Fenerbahce, non considero Bologna un ridimensionamento ma semplicemente un percorso che non è fatto di calcoli ma di situazioni che si creano al momento e che costruiscono un percorso di un allenatore. Bologna la considero una piazza importante, anche se l’ultimo scudetto è datato 1964. Nelle ultime stagioni questa squadra ha partecipato alla Champion’s League, Europa League ed ha vinto una Coppa Italia. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura, affiancato da una società sana, seria e competente', le parole di Tedesco.