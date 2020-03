Colucci: “Ancora presto per ricominciare gli allenamenti. I professionisti non perderanno la forma”

Intervenuto ai microfoni di Sport Today, Leonardo Colucci ha parlato dell’emergenza Coronavirus e della decisione di aspettare ulteriormente a riavviare gli allenamenti: “Non bisogna allenarsi. Le situazioni di questo virus non sono ancora chiare. Se alle persone è proibito andare nei parchi, non capisco perché gli sportivi debbano allenarsi. Non ha senso. Bisogna stare tutti in casa, vivere questo periodo di quarantena e aspettare che passi. Per allenarsi da casa bastano esercizi semplici su internet è pieno di video che chiunque può seguire per mantenersi in forma. Per i professionisti c’è un programma individuale da seguire a casa, difficile che possano perdere completamente la propria condizione”.

