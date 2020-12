Colomba e Pecci su Schouten: “Gioca a testa alta”

A Bologna di mediani forti se ne sono visti tanti, nell’epoca recente due si sono distinti: ovvero Diawara e Pulgar. Il cileno è andato a sostituire il guineano e ora il Bologna ha trovato il terzo profilo giusto per ricoprire quel ruolo: Jerdy Schouten. L’olandese è inamovibile per Mihajlovic e le sue qualità hanno convinto anche due grandi ex, ovvero Franco Colomba ed Eraldo Pecci.

“Appena lo vedi capisci quanto è bravo – ha affermato Colomba – Da tanto tempo il Bologna non aveva un mediano così. Diawara? Gioca più in orizzontale di Schouten. Jerdy deve migliorare sul gioco in verticale ma ogni tanto l’imbucata la prova. La postura del corpo è tutto, Schouten migliorerà anche su questo. A chi assomiglia? Direi Busquets, anche se fare paragoni è sempre sbagliato”.