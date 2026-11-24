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BOLOGNA IN CALO RISPETTO ALLA SCORSA ANNATA

Ieri sera si è concluso il dodicesimo turno di Serie A, ed ecco che allora possono già cominciarsi a tirare le prime somme di una stagione, quella in corso, che ha visto non poco modificare gli equilibri complessivi.

Ad oggi svettano tra tutte le due romane, con la Lazio, rinata con la cura Gattuso, a 32 punti, ben quattordici in più della scorsa stagione ed in vetta alla classifica, e la Roma, ormai una certezza con Gasperini, seconda in campionato e con 3 punti in più rispetto all'anno passato. Insieme alle due capitoline si evidenziano anche Inter e Como, entrambe migliorate per un complessivo di 5 punti ciascuna. Se c'è chi sale c'è però anche chi scende, e a fare la voce grossa in tale classifica insieme a Napoli (-7) e Sassuolo (-9), entrambe fortemente calate in questo inizio in termini di prestazioni. In questo contesto si affianca anche il Bologna. I rossoblù, sono infatti oggi a quota 18 punti, ben 6 in meno della scorsa stagione, e con 17 dei quali conquistati dall'avvento sulla panchina rossoblù di Raffaele Palladino, grazie al quale i felsinei cavalcano ora una striscia cinque risultati utili consecutivi.

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