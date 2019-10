Civolani: “Ieri si è celebrato il Bologna e la sua grande storia”

Nella puntata odierna di Sport Today, Gianfranco Civolani ha parlato della partita delle leggende di ieri: “Il risultato della partita di ieri non fa testo, non ci interessa. Sì, hanno vinto gli spagnoli per 4-2, ma questa è una squadra che gira, sono sempre in attività. Qualcuno però delle leggende del Bologna la sua figura potrebbe ancora farla in campo. Abbiamo avuto anche il piacere di vedere due dello scudetto del ’64: Mirko Pavinato e Romano Fogli. Abbiamo rivisto con tanto piacere Baggio, Nervo, il mitico Villa. Abbiamo anche rivisto giocare Andersson e Kolyvanov. Il messaggio di Mihajlovic è stato struggente e commovente, che da poco si è ricongiunto con l’universo Bologna. Speriamo possa restarci senza intoppi. Un pubblico meraviglioso quello di ieri allo stadio. Sabatini poi ha promesso nuovi acquisti, che erano secondo me da mettere in conto. Con un puntellamento mirato, puoi puntare ad un piazzamento otimo, perché per l’Europa è ancora presto. È stata una serata meravigliosa, magica. Ricordiamoci che solo Inter, Milan e Juventus, hanno vinto più di noi, non dimentichiamoci. Abbiamo celebrato quello che è stato il Bologna e la sua grande storia.”

