Cipriani: “Gazzoni unico. Il nostro rapporto? Come un nipote con suo nonno”

Intervistato da Sport Today, Giacomo Cipriani ha raccontato la propria esperienza insieme allo scomparso ex presidente del Bologna, Giuseppe Gazzoni: “Io ci tenevo tanto a Gazzoni. Oltre ad essere stato il mio presidente, quando ero al Bologna, era anche una persona meravigliosa. C’è sempre stato nella mia carriera: dalle giovanili fino agli infortuni. Fu lui a volermi riportare a tutti i costi al Bologna dopo l’esperienza alla Sampdoria. Litigò pur di riportarmi in città. Il nostro rapporta mi ha sempre ricordato quello tra un nonno e suo nipote. Era una persona che con tanto affetto teneva ai suoi giocatori. Era legato alla squadra e alla città e per me che la squadra ha un significato particolare era stupendo. Il suo coinvolgimento era speciale”.

