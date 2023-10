Cinque giovani rossoblù in nazionale

Wisdom Amey e Lorenzo Menegazzo si sono uniti all’Italia Under 19 di Bernardo Corradi in vista della doppia amichevole contro la Serbia: mercoledì la prima gara si giocherà, alle 18, a Gornji Milanovac; sabato, invece, ore 16 il rematch al Centro Federale di Stara Pazova. Per Amey si tratta della prima convocazione assoluta in azzurro, mentre Menegazzo era stato chiamato in un’occasione nella categoria Under 17.