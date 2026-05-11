Cervellati: “Vittoria di orgoglio, bravo Italiano. Rammarico? Un po’ perchè è questo il Bologna che…”

"Ci tenfo soprattutto a sottolineare la prestazione corale della squadra che, sin dai primi minuti di gioco ha fatto intuire che non fosse quella opaca vista nelle ultime partite. Non a caso sono arrivati i gol dopo quattro partite. Il Bologna, la società e i giocatori devono aver compreso che non si poteva finire il campionato in un modo così scialbo. Il Bologna ha voluto dimostrare di avere orgoglio e che quella squadra che abbiamo ammirato fino a dicembre non si è dissolta e che i giocatori ci tengono ancora a dare soddisfazioni ai tifosi. Questa sera il Bologna ha trovato la forza di riprendersi una gara che pareva dovesse finire in pareggio. Rammarico? Un po' perchè è questo il vero Bologna che conosciamo"