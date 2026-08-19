Il difensore ex Inter è svincolato. Porterebbe esperienza a un reparto giovane.
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Dopo aver lasciato l'Inter, Francesco Acerbi valuta le opzioni per il futuro. Il Bologna sta cercando un centrale dopo la cessione di Jhon Lucumi e l'esperto difensore può diventare una opzione.
E per l'ex difensore nerazzurro le strade, al momento, portano in Emilia-Romagna. L'indiscrezione è di Fabrizio Romano: oltre all'idea di un ritorno al Sassuolo c'è infatti la pista che porta al Bologna.
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