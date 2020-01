Cervellati: “Il mercato è diventato molto complicato. Barrow ottimo colpo”

Intervenuto a Sport Today, Franco Cervellati ha parlato della difesa rossoblu, partendo dal mancato arrivo di Ibanez: “In effetti in difesa qualche problema si sta verificando. Dal mercato tra l’altro non sembrano arrivare ottime notizie. Si parlava di Juan Jesus e Bonifazi, ma pare che come Ibanez, siano diretti verso altre squadre. Comincia a diventare un problema. Apprezzo che si continui su questa linea giovane, ad esempio l’arrivo di Bonini dall’Entella. C’è una certa difficoltà nel completare la linea arretrata”.

